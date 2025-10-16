Denizli'de Minibüs Devrildi: 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Denizli'nin Güney ilçesinde bir minibüsün devrilmesi sonucu sürücü ve yanında bulunan bir yolcu hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
Yasin Dedeoğlu yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen minibüs, Haylamaz Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Dedeoğlu ile yanında bulunan Oğuzhan Yoldaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel