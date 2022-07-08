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Denizli'de lastiği çıkan otomobil, bakkalın duvarına çarparak durdu

AA - Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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Denizli'de lastiği çıkan otomobil, bakkalın duvarına çarparak durdu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde lastiği çıkan ve bir apartmanın zemin katında bulunan bakkal dükkanının duvarına çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde lastiği çıkan ve bir apartmanın zemin katında bulunan bakkal dükkanının duvarına çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Beytullah Yılmaz idaresindeki 10 PD 289 plakalı otomobil Zümrüt Mahallesi'ndeki Vatan Bulvarı'nda seyir halindeyken sağ arka tekerleği henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

Sürücünün kontrolünden çıkan otomobil biraz ileride, bir apartmanın zemin katında bulunan bakkalın duvarına çarparak durabildi.

Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü Yılmaz ile yanındakiler Ebru Yılmaz, Ceren Yılmaz, Raziye Gül Üleş ve Aysun Bozkurt sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bakkal işleten Hasan Avcık, gazetecilere, kazadan 2 dakika önce dışarıdaki dolaplara içecek yerleştirdiğini ve şans eseri kurtulduğunu söyledi.

İş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, otomobilin bakkal duvarına çarpması, ardından araç içindekilerin inmesi ve çevredekilerin yardıma koşması yer alıyor.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

Beytullah Yılmaz Pamukkale Denizli Güncel Haberler

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