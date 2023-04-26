Denizli'de kayıp ihbarı yapılan gence ulaşıldı
Güncel Haberler
Denizli'nin Güney ilçesinde dün kayıp ihbarı yapılan 30 yaşındaki zihinsel engelli genç bulundu.
Denizli'nin Güney ilçesinde dün kayıp ihbarı yapılan 30 yaşındaki zihinsel engelli genç bulundu.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine zihinsel engelli Abdurrahman Karabulut'un kaybolduğu yönünde ihbar yapıldı.
İhbar üzerine arama çalışmalarına katılan İHH Arama kurtarma ekipleri, genci Yeniköy Mahallesi Üçköyler mevkisinde buldu. ???????
Tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan genç, sağlık kontrollerinin ardından taburcu edildi.
???????