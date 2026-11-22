Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Denizli'de kaçak alkol imalatına yönelik operasyonda 2 bin litre etil alkol ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak alkol imalatının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda bir depo ve araçta arama yapan ekipler, 2 bin litre etil alkol, 14 tank, 1314 boş şişe ve alkol yapımında kullanılan devirdaim pompası ele geçirdi.

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA