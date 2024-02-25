Denizli'de İzinsiz Kazı Yapan 3 Şüpheli Gözaltına Alındı
Denizli'nin Buldan ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı amacıyla izinsiz kazı yaptığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeni Mahalle'deki Çağış Mevkisi'nde yapılan kazıyı fark ederek operasyon düzenledi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Denizli'nin Buldan ilçesinde izinsiz kazı yaptığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeni Mahalle'deki Çağış Mevkisi'nde 3 kişinin, tarihi eser kaçakçılığı amacıyla kazı yaptığı bilgisine ulaştı.
Bölgede kazma kürekle 30 metrelik çukur açan M.Ç, A.D. ve O.D, düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. ???????