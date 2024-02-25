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Denizli'de İzinsiz Kazı Yapan 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Denizli'nin Buldan ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı amacıyla izinsiz kazı yaptığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeni Mahalle'deki Çağış Mevkisi'nde yapılan kazıyı fark ederek operasyon düzenledi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde izinsiz kazı yaptığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeni Mahalle'deki Çağış Mevkisi'nde 3 kişinin, tarihi eser kaçakçılığı amacıyla kazı yaptığı bilgisine ulaştı.

Bölgede kazma kürekle 30 metrelik çukur açan M.Ç, A.D. ve O.D, düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. ???????

Kaynak: AA / Güncel

Yeni Mahalle Denizli Buldan Suç Hukuk Dünya Güncel Haberler

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