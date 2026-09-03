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Denizli'de İncir Bahçesinde Kanlı Kavga: 1 Yaralı

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Denizli'nin Buldan ilçesinde husumetli iki kişi arasında incir bahçesinde çıkan tartışmada M.Y., tüfekle M.Ö.'yü ağır yaraladı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan M.Ö.'nün hayati tehlikesi bulunuyor. Kaçan M.Y. ise yakalandı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan tartışmada M.Y. tüfekle ateş ederek M.Ö.'yü ağır yaraladı.

Çağış mevkisindeki incir bahçesinde, aralarında önceden husumet bulunduğu belirtilen M.Ö. ile M.Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.Y'nin tüfekle ateş etmesi sonucu M.Ö. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan M.Ö., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

M.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından bölgeden kaçan M.Y. polis ekiplerince yakalandı.

Kaynak: AA
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