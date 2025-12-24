Denizli'de bir tırda gümrük kaçağı 263 araç lastiği ele geçirildi
Denizli'de yapılan bir operasyonda, bir tırda gümrük kaçağı 263 araç lastiği ve 6 jant ele geçirildi. Tır sürücüsü gözaltına alındı ve adli işlem başlatıldı.
Denizli'de, bir tırda gümrük kaçağı 263 araç lastiği ele geçirildi, sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine takip edilen tırı uygulama noktasında durdurdu.
Araçtaki aramalarda 263 gümrük kaçağı araç lastiği ve 6 jant bulundu.
Gözaltına alınan tır sürücüsü ifade işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel