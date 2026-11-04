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Denizli'de fotokapanlar vaşak, kurt, dağ keçisi, geyik ve kekliği görüntüledi

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Denizli'de ilin çeşitli noktalarına yerleştirilen fotokapanlar, vaşak, kurt, dağ keçisi, geyik ve keklikleri görüntüledi. Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü, hayvanların doğal ortamda yiyecek aradığı ve su içtiği anları sosyal medyadan paylaştı.

Denizli'de ormanlık alanlara yerleştirilen fotokapanlar, vaşak, kurt, dağ keçisi, geyik ve keklikleri kayda aldı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğünce yaban hayatı çeşitliliğini görüntülemek için ilin çeşitli noktalarına fotokapanlar konuldu.

Vaşak, kurt, dağ keçisi, geyik ve keklikler, fotokapanlarla doğal yaşam alanlarında görüntülendi.

Görüntülerde, hayvanların doğal ortamda gezip yiyecek araması ve su içmesi yer alıyor.

Bu anlar, müdürlüğün sosyal medya hesabından "Habersiz misafirlerimiz, birbirinden ilginç hareketleri ve doğal halleriyle fotokapanlarımızın konuğu oluyor. Doğanın sürprizlerle dolu dünyasını takip etmeye devam ediyoruz." ifadeleriyle paylaşıldı.

Kaynak: AA
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