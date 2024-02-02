Denizli'de FETÖ-PDY operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Denizli'de polisin FETÖ-PDY'ye yönelik düzenlediği operasyonda 2 kişi yakalanıp, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
DENİZLİ'de polisin FETÖ-PDY'ye yönelik düzenlediği operasyonda 2 kişi, yakalanıp, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenledi. Operasyon 2 kişi gözaltına alındı. Yapılan araştırmada şüphelilerin örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.