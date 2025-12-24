Haberler

Denizli'de Elektrikli Bisiklet Kazası: 1 Ölü

Denizli'de Elektrikli Bisiklet Kazası: 1 Ölü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli'nin Çivril ilçesinde bir otomobilin çarpması sonucu 61 yaşındaki Fadime Yeyit hayatını kaybetti. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü Fadime Yeyit (61) hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Kızılcasöğüt Mahallesi Denizli Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Can G.'nin (24) kontrolünü yitirdiği 48 AE 461 plakalı otomobil, önündeki Fadime Yeyit'in kullandığı elektrikli bisiklete ardından da duvara çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Yeyit'in hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin kaza yerinde yaptığı inceleme sorası Fadime Yeyit'in cenazesi, otopsi için Çivril Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Otomobil sürücüsü Mehmet Can G. jandarma tarafından gözaltına alındı.

KAZA KAMERADA

Öte yandan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin önce elektrikli bisiklete ardından da duvara çarpması yer alıyor.

Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Refah payı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı

Refah payı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'in mezar başındaki rakılı görüntülerine sert yorum

Erdoğan'ı küplere bindiren görüntü: Allah bunlara akıl fikir versin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Volkan Demirel adım adım Antalyaspor'a

Görüşmelerde sona gelindi! Süper Lig'e geri dönüyor
Bir dönem herkes adını ezbere biliyordu: Yıllar sonra ilk kez görüntülendi

Nereden nereye! Görenler tanıyamıyor
Acun Ilıcalı'dan Premier Lig iddiası: Gerçek çılgın adamı görecekler

Acun'dan bomba iddia: Gerçek çılgın adamı görecekler
Galatasaray'a piyango vurdu! İstenmeyen futbolcuyu alıyorlar

Galatasaray'a piyango vurdu! İstenmeyen futbolcuyu alıyorlar
Volkan Demirel adım adım Antalyaspor'a

Görüşmelerde sona gelindi! Süper Lig'e geri dönüyor
Saran'ın yerine geçeceği konuşulan Ertan Torunoğulları'ndan iki cümlelik açıklama

Saran'ın yerine geçeceği konuşulan isimden iki cümlelik açıklama
Kasım Garipoğlu'nun partilediği yalı ilk kez görüntülendi

Seks partilerinin yapıldığı yalının havuzunda dikkat çeken yazı