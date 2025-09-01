Denizli'de Devrilen Traktör Sürücüsünü Hayatından Etti

Denizli'nin Çal ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan sürücü Adnan Seren (61), hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Adnan Seren (61) idaresindeki traktör, Sazak Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Traktörün altında kalan ve ekiplerin çabasıyla bulunduğu yerden çıkarılan Seren, kaldırıldığı Çal Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
