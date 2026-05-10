Denizli'de havuzda boğulma tehlikesi geçiren genç hastanede öldü
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir yüzme havuzunda boğulma tehlikesi geçiren 25 yaşındaki Muhammed Mirza Tomaşoğlu hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Muhammed Mirza Tomaşoğlu (25) dün akşam Çakmak Mahallesi'ndeki Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne ait yüzme havuzunda boğulma tehlikesi geçirdi.
Ambulansla Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tomaşoğlu, bugün yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek