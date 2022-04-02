Denizli'de bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi

PAMUKKALE, DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde göğsünden bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Aktepe Mahallesi 2421/11 Sokak'ta yerde yaralı halde bir kişinin yattığını gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi göğsünden bıçaklanan Eyüp Gökmen Ağdaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri Ağdaş'a ait, yolda çalışır halde bırakılan 20 DG 751 plakalı minibüste inceleme yaptı.

Bir tekstil firmasında şoförlük yaptığı öğrenilen Ağdaş'ın censedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.