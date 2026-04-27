Denizli'de bıçakla 1 kişiyi öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişiyi öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Karaman Mahallesi Dumlupınar Caddesi'nde Ç.E. (38) ile trafikte karşılaştığı İsmail İri (43) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Ç.E, İri'yi bıçakla yaraladı.

Ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan İri, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden uzaklaşan şüpheli cinayet büro ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan Ç.E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.