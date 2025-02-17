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Denizli'de Alçı Atölyesinde Yangın Çıktı

Denizli'de Alçı Atölyesinde Yangın Çıktı
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, Eskihisar Mahallesi'ndeki bir alçı atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, alçı atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Eskihisar Mahallesi'ndeki bir alçı atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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