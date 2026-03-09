Haberler

İletişim Başkanı Duran'dan Denizli'de 5,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama Açıklaması

Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından ilgili kurumların saha tarama ve durum tespit çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Duran, vatandaşlardan resmi açıklamaları takip etmelerini ve teyit edilmemiş paylaşım yapmamalarını istedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından ilgili tüm kurum ve birimlerin görev ve sorumluluk alanlarında saha tarama ve durum tespit çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü belirterek, doğruluğu teyit edilmemiş paylaşımlara itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İlgili tüm kurum ve birimlerimiz, kendi görev ve sorumluluk alanlarında saha tarama ve durum tespit çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Vatandaşlarımızdan resmi kurumlarımızın yapacağı açıklamaları ve teyitli bilgileri takip etmelerini, doğruluğu teyit edilmemiş paylaşımlara itibar etmemelerini önemle rica ediyoruz. Rabb'im, milletimizi her türlü afetten ve felaketten muhafaza eylesin."

Kaynak: AA / Cankut Taşdan
