Haberler

Denizli'nin Buldan ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Denizli'nin Buldan ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli'nin Buldan ilçesinde Richter ölçeğine göre 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen depremin ardından herhangi bir olumsuz durum tespit edilmedi.

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde Richter ölçeğine göre 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen depremde, ilk belirlemeler göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 09.21'de merkez üssü Denizli'nin Buldan ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, Denizli başta olmak üzere Manisa ve İzmir'den de hissedildi. Deprem, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Denizli'de 5.1 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi

Denizli'de şiddetli deprem! Çevre illerde de hissedildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dün geceye damga vuran derbi! Taraftarlar sahaya indi

Dev derbi penaltılara gidince olanlar oldu!
Ünlü şef ilk ısırıkta kabusu yaşadı! Apar topar hastaneye kaldırdılar

Ünlü şef ilk ısırıkta kabusu yaşadı! Apar topar hastaneye kaldırdılar
İzmir'de evinden çıkan şüphelileri kovalayan genç vurularak öldürüldü

Evinden çıkan şüphelileri kovalayan genç vurularak öldürüldü
Yüksel Yıldırım'ın 'Fenerbahçe'nin içinden geçerdik' sözlerine gece yarısı yanıt geldi

"Fenerbahçe'nin içinden geçerdik" sözlerine gece yarısı bomba yanıt
Dün geceye damga vuran derbi! Taraftarlar sahaya indi

Dev derbi penaltılara gidince olanlar oldu!
İsrail basınından olay iddia: Birleşik Arap Emirlikleri, İran hedeflerine saldırdı

Bu iddia doğruysa savaşın seyri değişir
Oyuncu Ufuk Bayraktar'dan 8 Mart yürüyüşüne müdahale! Polis araya girdi

Ünlü oyuncudan 8 Mart yürüyüşüne müdahale! Polis güçlükle durdurdu