Denizli'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Denizli'nin Çivril ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Denizli'nin Çivril ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Yassıhöyük Mahallesi'nde Beyza B'nin (32) kullandığı 20 ALH 08 plakalı otomobil, Mehmet T'nin kullandığı 64 AEA 553 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sürücülerden Beyza B. ile yolcu konumundaki Vehbi B. (65), Leyla B. (85), Hatice B. (62) ve Nevres Y. (74) yaralandı.
Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Umahan ÖZ