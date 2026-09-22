Haberler

Denizli'de 13 uyuşturucu şüphelisinden 12'si tutuklandı, biri adli kontrole tabi tutuldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+3 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 13 şüpheliden 12'si tutuklandı, biri hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Pamukkale ve Merkezefendi'deki baskınlarda 1604 kullanımlık kağıda emdirilmiş uyuşturucu ile 89 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Denizli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 13 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskında 35 parça 1604 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 9 parça 16,5 gram sentetik uyuşturucu, 89 uyuşturucu hap ile uyuşturucu madde kullanma aparatları ele geçirildi.

Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklandı, biri hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

Kaynak: AA
Manisa'daki okul saldırısının altından kız meselesi çıktı

İşte Manisa'daki kanlı okul saldırısının nedeni
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milli takım kampında dikkat çeken görüntü! Kombinleri tartışma yarattı

Ne bu hal beyler? Görenler ikiye bölündü
Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu! Fon soruşturmasında 14 gözaltı daha

Fon soruşturmasında 14 gözaltı daha
Volkan Demirel evlilik yıl dönümünü unuttu! Eşi hatırlatınca bakın ne yaptı

16. evlilik yıl dönümünü unutunca bu paylaşımı yaptı
Kocaeli'de 'güvenli kapora' tuzağı! Aracını satan Bahadır Bostan'dan 39 bin 512 lira istediler

'Senden para düşmeyecek' dediler! 39 bin liralık tuzağı bozdu
Özgür Özel'e büyük şok: İnan Güney tarafını seçti

İnan Güney tarafını seçti
Fenerbahçe'de 8-0'ın perde arkası! Aziz Yıldırım'ın sözleri ortaya çıktı

Fenerbahçe'de 8-0'ın perde arkası! Aziz Yıldırım'ın sözleri ortaya çıktı
FETÖ'de evlilikler de 'örgüt kriterine' göre! Fotoğraflı aday havuzu deşifre oldu, 9 gözaltı

Örgüt kriterine göre izdivaç! Fotoğraflı aday havuzu deşifre oldu