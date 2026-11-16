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Denizli'de 10 bin 650 sentetik ecza hap ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

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Denizli'de kent girişinde durdurulan otomobilde 10 bin 650 sentetik ecza hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçlamasıyla tutuklandı.

Denizli'de 10 bin 650 sentetik ecza hapın ele geçirildiği operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

Narkotik polisi, uyuşturucu bulunduğu değerlendirilen otomobili kent girişinde durdurdu.

Araçtaki aramada 10 bin 650 sentetik ecza hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İfade işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.

Kaynak: AA
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