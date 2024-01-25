Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, MHP Denizli İl Başkanlığını ziyaret etti

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, seçim çalışmaları kapsamında MHP Denizli İl Başkanlığını ziyaret etti.

Osman Zolan, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör ile MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Zolan, yaptığı konuşmada, 31 Mart yerel seçimlerinde daha da güçlenerek Denizli için el ele çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Yılmaz ise ülkeyi daha güzele ve ileriye taşımak için gayret etmeye devam edeceklerini ifade etti.