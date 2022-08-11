Haber : Denize düşen oğlunu kurtarmak isterken boğuldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denize düşen oğlunu kurtarmak isterken boğuldu

 - Güncelleme:
Denize düşen oğlunu kurtarmak isterken boğuldu

HATAY'ın Arsuz ilçesinde denize düşen oğlu Nejdet Kaynak'ı (13) kurtarmak için suya atlayan Abdulkadir Kaynak (45), boğuldu.

HATAY'ın Arsuz ilçesinde denize düşen oğlu Nejdet Kaynak'ı (13) kurtarmak için suya atlayan Abdulkadir Kaynak (45), boğuldu. Çevredekiler tarafından kurtarılan Nejdet Kaynak'ın hastanedeki tedavisi sürüyor.

Arsuz-İskenderun kara yolu üzerindeki sahilde dalgakıran üzerinde oynayan 13 yaşındaki Nejdet Kaynak, dengesini kaybedip denize düştü. Durumu fark eden Abdulkadir Kaynak, oğlunu kurtarmak için suya atladı. Bir süre suda çırpınan baba ve oğlu, çevredekilerin yardımıyla denizden çıkarıldı. Baba ve oğlu, çağırılan ambulanslarla özel hastanelere kaldırıldı. Ancak Abdulkadir Kaynak, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Nejdet Kaynak'ın tedavisinin sürdüğü bildirildi.


Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Güncel

Baba Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title