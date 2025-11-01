Denize Düşen Genç Kız Hastaneye Kaldırıldı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde denize düşerek boğulma tehlikesi geçiren genç kız hastaneye kaldırıldı.

Çevlik sahilinde D.S.A. bilinmeyen nedenle denize düştü.

Çevredekilerin fark etmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından sudan çıkarılan genç kız, Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.