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Denizde kaybolduğu sanılan kişi, polisin kimlik kontrolünde bulundu

Denizde kaybolduğu sanılan kişi, polisin kimlik kontrolünde bulundu
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Mersin'de 2 gün önce serinlemek için girdiği denizde kaybolduğu sanılan Şeyho Canpolat, polisin sahilde yaptığı kimlik kontrolünde sağ olarak bulundu. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Canpolat'ın denizden çıktıktan sonra başka bir yere gittiği öğrenildi.

MERSİN'de 2 gün önce serinlemek için girdiği denizde kaybolduğu iddiasıyla aranan Şeyho Canpolat (38), dün gece saatlerinde polisin sahilde yaptığı kimlik kontrolünde bulundu.

Erdemli ilçesindeki Kızkalesi sahilinde 12 Temmuz'da saat 14.00 sıralarında serinlemek için denize giren Şeyho Canpolat'ın sudan çıkmadığını fark eden yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerinde bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, deniz polisi ve dalgıçlar sevk edildi. Dalgıçlar ve sahil güvenlik botları, Kızkalesi açıklarında ve kıyı şeridinde 2 gün süren arama çalışmalarında sonuç alamadı.

Bölgede devriye görevindeki polis ekipleri, dün gece saatlerinde bir kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yaptı. Yapılan kontrolde, bukişinin, kayıp olarak aranan Şeyho Canpolat olduğu tespit edildi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Şeyho Canpolat'ın denize girip çıktıktan sonra konakladığı adrese gitmediği ve başka bir yere gittiğini söylediği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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