Denizde kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları 2'nci gününde - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denizde kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları 2'nci gününde

Demirören Haber Ajansı - İpek Yavaş - Güncel
 - Güncelleme:
Denizde kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları 2'nci gününde

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde balık avlamak için denize açılan, lastik botu kıyıya vurmuş olarak bulunan Osman Boran'ı (41) arama çalışmaları 2'nci günde de devam ediyor.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde balık avlamak için denize açılan, lastik botu kıyıya vurmuş olarak bulunan Osman Boran'ı (41) arama çalışmaları 2'nci günde de devam ediyor.

Ayvacık ilçesine bağlı Ahmetçe köyü altı mevkisinde yazlığı bulunan ve önceki akşam saatlerinde balık avlamak için lastik botla denize açılan evli ve 3 çocuk babası Osman Boran geri dönmeyince yakınları dün saat 10.30 sıralarında kayıp ihbarında bulundu. Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı. Boran'ın denize açıldığı turuncu renkli zodyak lastik bot Kadırga Koyu'nda sahile vurmuş olarak bulundu. Botun içerisinde ise bir çift terlik ile bir olta bulundu. Dün havanın kararmasıyla arama çalışmalarına ara verildi.Çalışmalar bugün günün ilk ışıklarıyla yeniden başlandı. Bir dalış ekibi su altında arama yaparken, 3 bot ile deniz yüzeyi taranıyor, 1 helikopter de havadan çalışmalara destek veriyor.


Demirören Haber Ajansı / İpek Yavaş - Güncel

Osman Boran Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title