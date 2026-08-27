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Kıyıköy'de yasak denize giren 4 gençten 1'i kayboldu

Kıyıköy'de yasak denize giren 4 gençten 1'i kayboldu
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Kırklareli'nin Vize ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmenin yasaklandığı bölgede, yasağa rağmen denize giren 4 arkadaştan 3'ü kurtarılırken, Arda B. (20) kayboldu. Sahil Güvenlik, jandarma ve AFAD ekiplerinin havadan, denizden ve karadan sürdürdüğü arama çalışmaları devam ediyor.

KIRKLARELİ'nin Vize ilçesinde girdiği denizde kaybolan Arda B.'yi (20) arama çalışmaları havadan, denizden ve karadan sürüyor.

Kırklareli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle Demirköy ve Vize ilçelerinde, dün denize girmek yasaklandı. Yasak kararına rağmen Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde 4 arkadaş, yüzmek için denize girdi. Dalgalı denizde 4 kişinin sürüklendiğini gören çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait bot sevk edildi. Bölgedeki balıkçılar da gençleri kurtarmak için denize açıldı. Çalışmalar sonucu 2 kişi Sahil Güvenlik, 1 kişi de balıkçılar tarafından kurtarılarak kıyıya çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan 3 kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaybolan Arda B.'yi arama çalışmaları sürüyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın havadan helikopter, denizden botlar, jandarmanın dron ve AFAD ekiplerinin de karadan sürdürdüğü çalışmalardan henüz bir sonuç alınamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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