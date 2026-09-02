Marmara'da Gemi Kazası: Arama Çalışmaları Sürüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan, Marmara Denizi'ndeki gemi kazasına ilişkin, "Arama kurtarma faaliyetleri çok yoğun devam ediyor. Arama unsurları her dakika sahada artarak devam ediyor, havadan, denizden bütün ekip arkadaşlarımız orada." dedi.

Baylan, Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nde (AAKKM) Marmara Denizi'nde gerçekleşen gemi kazasına ilişkin açıklama yaptı.

Söz konusu merkezin deniz kazalarının ilk bildirim ve doğrulamasının yapıldığı yer olduğunu belirten Baylan, "Bu merkeze ilk sinyal saat 03.26'da Uydu Yardımlı Arama Kurtarma Sistemi'nden (Cospas-Sarsat) geldi. Bu sinyalin Tuğberk İmamoğlu gemisine ait olduğunu tespit ettikten sonra, gemiye çağrı yapıldı ama çağrı vermedi. Ayrıca, bu merkezimizin imkanlarıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın Liman Yönetim Bilgi Sistemi'nden geminin son kalkış limanı olan İskenderun'da beyan ettiği personel listesine ulaşıldı. Gemi Adamları Bilgi Sistemimizden de tüm personel Türk olduğu için cep telefonlarına ulaşıldı ve bu insanlar arandı. Sonra telefonlara da cevap alınmayınca artık bu geminin battığını, sinyal gönderemediğini, ciddi bir sıkıntıda olduğunu anladık. Merkezimiz arama kurtarma faaliyetini başlattı." diye konuştu.

Baylan, Türkiye'de deniz yolunda arama kurtarma faaliyetlerinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapıldığına dikkati çekerek, bu kurumların ivedilikle olay mahalline deniz ve hava unsurlarıyla arama kurtarma ekiplerini gönderdiklerini söyledi.

İki geminin çarpıştığını vurgulayan Baylan, şöyle devam etti:

"Çarpışan gemilerden biri Kocaeli'den hareket edip Aliağa'ya, diğeri ise İskenderun'dan Karadeniz'e giderken Marmara'daki trafik ayrım rotasının içinde oldu kaza. Kazayı daha sonra çatışan gemilerden birinin kaptanı da yine Bakanlığımız gemi trafik hizmetlerine bildirdi. Umut ediyorum tez zamanda güzel haberler alırız. Arama kurtarma faaliyetleri çok yoğun devam ediyor. Arama unsurları her dakika sahada artarak devam ediyor, havadan, denizden bütün ekip arkadaşlarımız orada."

Baylan, batan gemide İskenderun'daki beyana göre kaptan dahil 10 personel olduğu bilgisini verdi.

Personelin tamamının Türk vatandaşı olduğunu aktaran Baylan, "Alsu gemisi de Türk bayraklı bir gemi. Onda bir hasar yok. Ama Acil Durum Konum Gösterici Radyo Vericisi (EPIRB) cihazından sonra tehlike aşamasında zaten Tuğberk İmamoğlu'nun sistemler yüzde 99 battığını teyit ediyor. Alsu kaptanı beyanında 03.15'te Tuğberk İmamoğlu gemisine çarptığını beyan ediyor. Bize gelen sinyal de saat 03.26. EPIRB dediğim cihazlar manuel olarak herhangi bir gemide görev yapan tarafından aktive edilebileceği gibi gemi battıktan sonra su altında çalışabiliyor. Onun için arada çok kısa bir zaman var. Geminin çok hızlı battığını buradan yorumlayabiliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"İki gemi birbiriyle konuşmuş"

Baylan, kazaya ilişkin bilgilerin sistemlerden, tutanaklardan, beyanlardan ilgili birimlerce Kaza Araştırma Kurulu ve diğer ilgili bakanlıkların kurumlarıyla teyit edileceğini ve onaylanacağını bildirdi.

5 ülkeye hizmet veren Cospas-Sarsat Sistemi'nin görevini yerine getirdiğini ve kendilerine sinyali gönderdiğini vurgulayan Baylan, şunları kaydetti:

"Biz arama kurtarmayı ivedilikle başlatmış olduk. Gemilerden Alsu tankeri boş. Diğer gemi de İskenderun'dan demir çelik ürünü rulo saç yüklü olarak seyrediyordu. Denizde de kara yolları gibi gemilerin hatları var ve belirli rotalar girerken birbirleriyle konuşmaları lazım ve telsiz kayıtlarında konuşma olmuş. İki gemi birbiriyle konuşmuş. Bu durum iki kaptanın birbirini gördüğünü o an birbirlerine aykırı hareket etmeden rotalarına gidebilmek için de konuştuklarını, bir rota ayarlaması yaptıklarını şu anda söyleyebilirim. Ses kayıtları falan dinlenecek. Ben diğer geminin kaptanının Arama Kurtarma'ya verdiği beyan üzerinden bunu söylüyorum. Bütün bu söylediklerimiz daha sonra beyanlarla, tutanaklarla ve diğer hususlarla da denkleştirilecektir. Umut ediyorum en tez zamanda sağ salim kazazedelere ulaşırız. Milletimize de hayırlı güzel bir haber veririz."

Kaynak: AA