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Deniz Kuvvetleri'nden Geleneksel Deniz Temizliği Faaliyeti

Deniz Kuvvetleri'nden Geleneksel Deniz Temizliği Faaliyeti
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Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı tüm birliklerde her yıl nisan ayında gerçekleştirilen geleneksel deniz ve kıyı temizliği faaliyetinin yapıldığını açıkladı. Bu etkinlik, çevre bilincini pekiştirmek amacıyla düzenleniyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı tüm birliklerde her yıl nisan ayında gerçekleştirilen geleneksel deniz temizliği yapıldığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı tüm birliklerde temiz çevre bilincinin pekiştirilmesi maksadıyla, her yıl nisan ayında yapılan geleneksel 'deniz ve kıyı temizliği' faaliyeti, deniz temizleme araçları, personel ve ailelerin katılımı ile gerçekleştirildi." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
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