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Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 15 gemi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İstanbul Boğazı'ndan geçti

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Deniz Kuvvetleri'ne bağlı 15 gemi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümünde İstanbul Boğazı'nda görkemli bir kortej geçişi yaptı. TCG Anadolu öncülüğündeki gemilere Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti botları da eşlik etti.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 15 gemi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda kortej geçişi yaptı.

İstanbul Valiliği ve Milli Savunma Bakanlığınca 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 15 gemi, Rumeli Feneri'nden İstanbul Boğazı'na girdi.

Saat 09.30'da hareket eden gemiler, Beşiktaş ve Kız Kulesi güzergahında seyrederek 11.30'da kortej geçişini tamamladı.

Korteje Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait botlar ile gemiler de eşlik etti.

Boğaz geçişinde TCG Anadolu öncülüğünde TCG Savarona, TCG Oruçreis, TCG Heybeliada, TCG Büyükada, TCG Salihreis, TCG Turgutreis, TCG Giresun, TCG Burgazada, TCG Dolunay, TCG Doğanay, TCG Tufan, TCG Amasra, TCG Alemdar ve TCG Akın yer aldı.

Kaynak: AA
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