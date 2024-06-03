Üye Girişi
Haberler

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, ABD Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Lisa Franchetti ile görüştü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, ABD Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Lisa Franchetti ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşme, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla yapıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, ABD Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Lisa Franchetti ile görüştü.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Oramiral Lisa Franchetti ve beraberindeki heyet, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun resmi davetlisi olarak Deniz Kuvvetleri Karargahını ziyaret etti.

Makam ziyareti sonrasında Oramiral Franchetti ve beraberindeki heyetle ikili ilişkiler kapsamında toplantı yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Ercüment Tatlıoğlu Savunma Diplomasi Politika Güncel Haberler

Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı yüklü miktarda para ile yakalanmış

Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı yüklü miktarda para ile yakalanmış

 Yasak aşk az kalsın canından ediyordu! Kadının eşine yakalanan adam 3'ncü kattan atladı

Yasak aşk az kalsın canından ediyordu! Kadının eşine yakalanan adam 3'ncü kattan atladı

 DEM Parti 'kayyum' kararı sonrası belediyelerin önünde nöbet eylemleri başlatıyor

DEM Parti "kayyum" kararı sonrası belediyelerin önünde nöbet eylemleri başlatıyor

 Sel 3 arkadaşı hayattan kopardı! Birbirlerine sarıldıktan saniyeler sonra akıntıya kapıldılar

Sel 3 arkadaşı hayattan kopardı! Birbirlerine sarıldıktan saniyeler sonra akıntıya kapıldılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title