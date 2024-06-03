Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, ABD Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Lisa Franchetti ile görüştü.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Oramiral Lisa Franchetti ve beraberindeki heyet, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun resmi davetlisi olarak Deniz Kuvvetleri Karargahını ziyaret etti.

Makam ziyareti sonrasında Oramiral Franchetti ve beraberindeki heyetle ikili ilişkiler kapsamında toplantı yapıldı.