Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu Akdeniz'deki Birlikleri Denetledi

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Akdeniz Bölge Komutanlığı ve bağlı birliklerde denetleme ve incelemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, 23 Ocak 2025 tarihinde Akdeniz Bölge Komutanlığı ve bağlı birliklerde denetleme ve incelemelerde bulundu." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraflar da yer aldı.