Deniz Kirliliğine Dikkat Çekmek İçin Sahil Temizliği Etkinliği Düzenlendi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, deniz kirliliğine dikkati çekmek amacıyla bir sahil temizliği etkinliği gerçekleştirildi.

Altınoluk ve Edremit Körfezi Temiz Deniz Platformu (ADÇEP) öncülüğünde Altınoluk Mahallesi sahilinde düzenlenen etkinliğe, bölge halkı ve çevre gönüllüleri yoğun ilgi gösterdi.

Altınoluk Vali Konağı önünde bir araya gelen gönüllüler, "Mavi Bayrak"lı plaja doğru ilerleyerek sahil boyunca çöp topladı.

Etkinliğe Edremit, Akçay ve Burhaniye'den de katılımcılar destek verdi. Etkinlik sırasında, özellikle sigara izmaritlerinin kumsallarda yarattığı kirlilik dikkat çekti.

ADÇEP yetkilileri, birçok kişinin bu yaz denize giremediğini ve köpüklü, kirli suların dalgalarla kaybolmasını beklediğini ifade ederek, "Artık beklemiyoruz. Birlik olup ses çıkarıyoruz." diye konuştu.

Dernek yöneticileri, etkinliğin sadece bir temizlik hareketi olmadığını, aynı zamanda deniz kirliliğine karşı oluşan geniş bir halk oluşumu olduğunu belirtti.

ADÇEP yetkilileri, amaçlarının eski temiz denizlere yeniden kavuşmak olduğunu vurgulayarak, denizlere deşarj edilen her suyun ve kanalın denetlenmesi gerektiğini kaydetti.

Yaz sezonunun sona ermesine rağmen mücadelenin devam edeceğini açıklayan platform yetkilileri, belediyeler, çevre sivil toplum kuruluşları ve ilgili bakanlıklarla teknik çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti.

Gelecek sezonda ise bu tür etkinliklerin sadece Altınoluk'la sınırlı kalmayıp Burhaniye, Akçay, Güre, Küçükkuyu, Ayvacık, Assos, Gömeç ve Ayvalık gibi tüm sahil şeridinde daha geniş katılımla düzenlenmesinin hedeflendiği bildirildi.