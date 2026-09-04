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Deniz Göktaş'a 9 yıl 8 aya kadar hapis istemi

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Sosyal medya videolarında suç unsuru bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan Deniz Göktaş hakkında iddianame hazırlandı; 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve 'suçu övme' suçlarından 2 yıl 2 aydan 9 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep edildi.

SANAL medya da yayınladığı videolarda suç unsuru tespit edilmesi üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Deniz Göktaş hakkında iddianame hazırlandı. Göktaş'ın 2 yıl 2 aydan 9 yıl 8 aya kadar hapsi istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılı tarafından sanal medya da yayınladığı videolarda suç unsuru tespit edilmesi üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Deniz Göktaş hakkında iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianamede, Deniz Göktaş'ın "Ölü Deniz" ismiyle yayınlanan gösteri içeriğinde sarf ettiği ifadeler nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' ve 'Suçu ve suçluyu övme' suçlarından 2 yıl 2 aydan 9 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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