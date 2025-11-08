Deniz Feneri Derneği'nden Gazze'ye Su Yardım Konvoyu

Deniz Feneri Derneği, Gazze'de yaşanan su sıkıntısının ardından en büyük su konvoyunu bölgeye gönderdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan insani yardım konvoyu, zorluklara, abluka ve engellere rağmen yolculuğuna devam ediyor.

Su tankerleri, sınır geçişlerinin açılmasıyla temiz içme suyuna erişemeyen Gazzeliler için bölgeye gidiyor. Böylece yüz binlerce ailenin susuzluğunun giderilmesi hedefleniyor.

Dernek, yüz binlerce çocuk, kadın ve yaşlı için suyun artık bir yaşam mücadelesine dönüştüğü Gazze'ye yardımlarını sürdürmeyi amaçlıyor.