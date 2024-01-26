Demre Devlet Hastanesi Başhekimi Serik Devlet Hastanesi'ne atandı

Demre Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Serkan Kurt, Serik Devlet Hastanesi Başhekimliğine atandı.

Serik'te 12 yıldır başhekimlik görevinde bulunan biyokimya ve klinik biyokimya uzmanı Dr. Yusuf Kara'nın görev süresinin dolması üzerine yerine Kurt görevlendirildi.

Serik Devlet Hastanesi Başhekimliğinde göreve başlayan Kurt, gazetecilere, vatandaşlara sağlık konusunda en iyi şekilde hizmet etmek istediğini söyledi.

2005-2010 'da Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde uzmanlık ihtisasını tamamlayan Kurt, kardiyoloji uzmanı olarak Batman, Kırıkkale, Antalya, Kumluca, Elmalı'daki hekimlik görevlerinin ardından son olarak Demre Devlet Hastanesi'nde başhekimlik yaptı.