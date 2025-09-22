Demre'de Toptancı Hali'nde Meydana Gelen Patlamada 1 Kişi Hayatını Kaybetti

ANTALYA'nın Demre ilçesindeki toptancı halindeki bir iş yerinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Demre'deki toptancı halinde bulunan iş yerinde saat 15.00 sıralarında patlama oldu. Çevreye tuğla ve beton parçalarının savrulduğu patlamada 4 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, yaralılardan birinin yaşamını yitirdiği belirlendi. 3 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olay yerinde toplanan kalabalık, etrafa saçılan beton ve tuğla parçalarını toplamaya çalıştı.

VALİLİK: 2 YARALININ DURUMU AĞIR

Antalya'nın Demre ilçesinde toptancı halindeki iş yerinde meydana gelen patlamayla ilgili Antalya Valiliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "22.09.2025 günü saat 15: 00 sıralarında Demre ilçemiz Toptancı Hali içerisinde bulunan bir iş yerinde patlama meydana gelmiştir. Olayın ilk incelemesine göre patlamanın oksijen tüpü kaynaklı olabileceği değerlendirilmektedir. Patlama sonucunda iş yerinde bulunan 4 vatandaşımız enkaz altından itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından çıkarılmıştır. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu, 1'inin durumunun iyi olduğu, 1 vatandaşımızın ise olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Arama- kurtarma çalışmaları tamamlanmış olup, konuyla ilgili adli tahkikata başlanmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı; yaralılarımıza acil şifalar diliyor, tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

PATLAMA ANI KAMERADA

Diğer yandan, patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı. Patlamanın ardından iş yerinin duvarlarının parçalanması, çevreye çok sayıda tuğla ve beton parçasının savrulması görüntüde yer aldı. Bu sırada yürüyerek olay yerine gelen bir kişinin, patlamanın hemen ardından toz bulutu içinde yerde hareketsiz kaldığı görüldü.