Demokrat ve Cumhuriyetçi Partililer Arasında Dindarlık Farklılıkları

ABD'de yapılan bir ankette, Demokrat Parti destekçilerinin dindarlığının ırk ve etnik kökene göre daha fazla çeşitlilik gösterdiği, Cumhuriyetçi Parti destekçilerinin ise bu konuda daha homojen bir yapı sergilediği belirlendi.

ABD merkezli Pew Research, 36 bin 908 ABD'li yetişkinin katılımıyla 17 Temmuz 2023 ile 4 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen, ülkedeki partileri destekleyenlerin dini inanç düzeylerine ilişkin anketin raporunu yayımladı.

Örneğin siyahi Demokratların yüzde 75'i "Tanrı'ya inandığını" kesin dille ifade ederken Latin Amerikalı Demokratların ise yüzde 48'i aynı görüşü dile getirdi. Asyalı ve beyaz Demokratların ise yüzde 29'u "Tanrı'ya inandığını" belirtti.

Cumhuriyetçilerde çeşitlilik daha az

Cumhuriyetçilerde ise bu çeşitliliğin daha az olduğu dikkati çekti.

Cumhuriyetçilerden beyaz ve siyahi katılımcıların yüzde 68'i, Latin Amerikalıların yüzde 65'i "Tanrı'ya inandığını" kesin dille belirtirken Asyalı katılımcıların yüzde 46'sı, aynı görüşü paylaştığını ifade etti.

Öte yandan, Cumhuriyetçi katılımcıların yüzde 48'i dini "hayatlarının önemli parçası" gördüğünü dile getirirken Demokratların ise yüzde 28'i aynı düşünceye sahip olduğunu belirtti.

Cevaplara göre ankete katılan Cumhuriyetçilerden yüzde 40'ının, Demokratlardan ise yüzde 21'inin "son derece dindar" olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
