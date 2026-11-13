Demokrat Senatör Van Hollen, Senato Çoğunluk Liderliği için Schumer'a rakip oldu

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ABD'li Demokrat Senatör Chris Van Hollen, İsrail'e desteğiyle bilinen Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer'a karşı Senato Çoğunluk Liderliği için adaylığını açıkladı.

NBC News kanalının haberine göre, Filistin'e destek çağrılarıyla öne çıkan Van Hollen, yaptığı açıklamada, 3 Kasım'daki seçimlerde Cumhuriyetçilerin yenilgisini değerlendirdi.

Van Hollen, ABD halkının bu seçimlerde değişim çağrısında bulunduğunu belirterek, "(Seçmenler) Donald Trump'ın felaket politikalarının değişmesini istedi ancak bundan da öte çalışan kesim için işlemeyen statükonun değişmesini talep etti." dedi.

Yeni bir liderliğe ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Van Hollen, adaylık kararının ABD halkının değişim çağrısına yanıt verme amacı taşıdığını söyledi.

Böylelikle Van Hollen, İsrail'e desteğiyle bilinen Demokrat Senatör Schumer'a liderlik yarışı için rakip oldu.

ABD'de 3 Kasım'da yapılan ara seçimlerde ülke tarihinin ilk Müslüman senatörü seçilen Mısır kökenli Abdul el-Sayed, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, bu kararında Van Hollen'a destek verdi.

"Çoğunluk Lideri" pozisyonu

ABD'de 3 Kasım'da yapılan seçimlerde, Demokratlar hem Senatoda hem de Temsilciler Meclisinde çoğunluğu kazanmıştı.

"Çoğunluk Lideri" (Majority Leader) şeklinde tanımlanan pozisyon, Senatoda en fazla sandalyeye sahip olan siyasi partinin üyeleri tarafından seçiliyor.

Bu pozisyon, partinin Senatoda izlediği stratejileri ve ele aldığı yasama gündemini yöneten en üst düzey "siyasi sözcü" olarak tanımlanıyor.

Kaynak: AA