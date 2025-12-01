Demokrat Senatör, Trump Yönetiminin Saldırısını Savaş Suçu Olarak Değerlendirdi

ABD'de Demokrat Senatör Chris Van Hollen, Başkan Donald Trump yönetiminin eylülde Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılığı iddiasıyla hedef aldığı tekneye yönelik saldırıda "çok mümkün şekilde savaş suçu işlenmiş" olabileceğini belirtti.

Van Hollen, ABC News'e yaptığı açıklamada, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in operasyondan önce "gemideki kimsenin sağ bırakılmaması" yönünde sözlü talimat verdiğine ilişkin haberler hakkında konuştu.

Senatör, bu saldırılara ilişkin "Bence bir savaş suçu işlenmiş olması çok mümkün." dedi.

ABD yönetiminin, uyuşturucu kartelleriyle "silahlı çatışma" yürüttüğü iddiasını kullanarak saldırıları hukuki temele dayandırmaya çalıştığı değerlendirmesinde bulunan Van Hollen, bu iddia doğru kabul edilse bile, saldırıdan sağ kurtulan kişilerin "hedef alınmasının savaş suçu sayılacağını" dile getirdi.

Van Hollen, yönetimin bu hukuki dayanağı kamuoyuna açıklamadığına işaret ederek, bu gerekçenin yanlış olması halinde olayın "düz cinayet" olacağına dikkati çekti.

ABD merkezli Washington Post gazetesi 28 Kasım'da, Karayip ülkelerinden Trinidad kıyılarında, uyuşturucu kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen bir teknede bulunan 11 kişinin ölümüne yol açan askeri saldırıya dair detayları haberleştirmişti.

Haberde, Hegseth'in talimatını yerine getirmek için Amiral Frank Bradley'in, ilk saldırı sonrasında hayatta kalan iki kişiyi öldürmek için ikinci bir saldırı emri verdiği iddia edilmişti.

Hegseth ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, gazetenin haberini, "kışkırtıcı ve aşağılayıcı habercilik" olarak nitelendirmişti.