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Demirköy'de Kadın Üreticilere Süt Eğitimi Verildi

Demirköy'de Kadın Üreticilere Süt Eğitimi Verildi
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Demirköy ilçesinde 'Sütümüzün Geleceği Kadınların Elinde Projesi' kapsamında kadın üreticilere süt sağım koşulları, hijyen ve hayvan hastalıkları konularında eğitim verildi. Eğitim sonunda katılımcılara belgeler ve hediyeler takdim edildi.

Demirköy ilçesinde "Sütümüzün Geleceği Kadınların Elinde Projesi" kapsamında kadın üreticilere eğitim verildi.

Demirköy Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen eğitimde süt sağım koşulları, hijyen ve hayvan hastalıkları konularında bilgi verildi.

Eğitimin ardından kadınlara çeşitli hediyeler ile katılım belgesi verildi.

Milli Eğitim Müdürü Özefsun, Sivriler İlkokulu'nu ziyaret etti

Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun, Demirköy ilçesinin Sivriler İlkokulu'nu ziyaret etti.

Öğrencilerle sohbet eden Özefsun, başarı dileğinde bulundu.

Ardından öğretmenlerle bir araya gelen Özefsun, yıl içerisinde yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Kaynak: AA / Nihat Evren - Güncel
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