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Demirköy'de doğalgaz çalışmaları değerlendirildi

Demirköy'de doğalgaz çalışmaları değerlendirildi
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Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, GAZDAŞ yetkilileriyle bir araya gelerek ilçedeki doğalgaz altyapı çalışmalarının durumunu ve yatırımların ilerleyişini görüştü. Başkan Gün, projelerin ilçenin gelişimine katkı sağlayacağını ve çalışmaları en kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

Demirköy'de devam eden doğalgaz altyapı çalışmaları değerlendirme toplantısı yapıldı.

Belediye Başkanı Recep Gün, belediye binasında GAZDAŞ Grup Başkanı Fuat Celepci ve GAZDAŞ Yatırımlar Direktörü Sinan Temur ile bir araya geldi.

Toplantıda, ilçede yürütülen doğalgaz altyapı çalışmalarının mevcut durumu, yatırımların ilerleyişi ve ilçenin altyapı ihtiyaçları görüşüldü.

Gün, doğalgaz çalışmalarının ilçenin gelişimi ve vatandaşların yaşam konforunun artırılması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Yürütülen projelerin ilçenin gelişimine katkı sağlayacağını ifade eden Gün, en kısa sürede çalışmaları tamamen bitirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: AA
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