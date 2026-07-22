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Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde denize girilmesi yasaklandı

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Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm plajlarda denize girişler yasaklandı. Jandarma ekipleri denetim yapacak.

Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Demirköy ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle bugün denize girişlere yasak getirildi.

Demirköy Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle ilçedeki tüm plajlarda denize girilmesi yasaklandı.

Vatandaşlardan yasağa uymaları istendi.

Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gün boyu plajlarda denetimlerde bulunacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
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