Demirci'de yaylalar beyaza büründü
Manisa'nın Demirci ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, yaylaları beyaz örtüyle kapladı. 1500 rakımlı Başalan ve Büyük yaylalarında kar kalınlığı yer yer 5 santimetreyi aştı.
Manisa'nın Demirci ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı yaylaları beyaza bürüdü.
Kar yağışıyla ilçedeki 1500 rakımlı Başalan ve Büyük yaylalarında kar kalınlığı yer yer 5 santimetreyi aştı.
Kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan çam ormanları ve yaylalar dronla havadan görüntülendi.
Kaynak: AA / Nurullah Kalay - Güncel