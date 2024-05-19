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Demirci İlköğretmen Okulu'nun 60. Yıl Dönümü Kutlandı

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Manisa'nın Demirci ilçesinde, İlköğretmen Okulu'nun açılışının 60. yıl dönümü nedeniyle etkinlik düzenlendi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Demirci Eğitim Fakültesindeki programda okulun mezunları ve okulda görev yapmış öğretmenler bir araya geldi. Programda konuşan Kaymakam Adem Kaya ve Belediye Başkanı Erkan Kara, okulun ilçeye kattığı değeri anlattı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde, İlköğretmen Okulu'nun açılışının 60. yıl dönümü nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Demirci Eğitim Fakültesindeki programda okulun mezunları ve okulda görev yapmış öğretmenler bir araya geldi.

Programda konuşan Kaymakam Adem Kaya ve Belediye Başkanı Erkan Kara, okulun ilçeye kattığı değeri anlattı.

Kaynak: AA / Güncel

Erkan Kara Adem Kaya Demirci Manisa Eğitim Güncel Haberler

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