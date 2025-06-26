Demirci'de üniversiteliler Türk bayrağıyla mezuniyet yürüyüşü yaptı

Demirci'de üniversiteliler Türk bayrağıyla mezuniyet yürüyüşü yaptı
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Demirci Eğitim Fakültesi ile Demirci Meslek Yüksekokulu öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Demirci Eğitim Fakültesi ile Demirci Meslek Yüksekokulu öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi.

Eğitim Fakültesi Dekanlığı önünde toplanan öğrenciler, geleneksel mezuniyet yürüyüşü kapsamında 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

Yürüyüşte 200 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı.

Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı Stadı'ndaki mezuniyet töreninde konuşan Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Demirci'nin Anadolu'nun dört bir yanına nitelikli öğretmenler ve iş gücü kazandırdığını söyledi.

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara da eğitim kurumlarına desteklerinin devam edeceğini kaydetti.

Programda fakülte ve yüksekokuldan dereceyle mezun olanlara ödülleri verildi.

Törenin sonunda mezuniyet andını okuyan 580 öğrenci, keplerini havaya atarak mezuniyetlerini kutladı.

Kaynak: AA / Nurullah Kalay - Güncel
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