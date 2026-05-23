Demirci'de çiftçilere trafik güvenliği eğitimi verildi

Manisa'nın Demirci ilçesinde, tarım sezonunda artan traktör ve motosiklet kazalarını önlemek için jandarma koordinesinde trafik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Üreticilere reflektör kullanımı ve kask takmanın önemi anlatıldı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde, tarım sezonunda artan traktör ve motosiklet kullanımına bağlı kazaların önlenmesi amacıyla trafik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri koordinesinde Demirci Tarım Ürünleri Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, üreticiler ve motosiklet sürücülerine güvenli sürüş kuralları anlatıldı.

"Reflektör tak görünür ol" ve "kask tak hayatta kal" sloganlarıyla düzenlenen programda, traktörlerde reflektif ekipman kullanımı, gece sürüşlerinde ışık donanımı ile motosikletlerde kask kullanımının önemi vurgulandı.

Katılım sağlayan sürücülere üçgen reflektör dağıtımı yapıldı.

Programa Demirci Kaymakamı Fatih Bayram, protokol üyeleri ve çok sayıda çiftçi katıldı.

Kaynak: AA / Nurullah Kalay
