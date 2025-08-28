Demirci'de Trafik Kazası: 7 Yaralı

Manisa'nın Demirci ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Kazanın hatalı sollama nedeniyle meydana geldiği belirtiliyor.

Manisa'nın Demirci ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Demirci-Salihli kara yolunda Mustafa Uysal (42) yönetimindeki 45 PB 573 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 35 PC 104 plakalı Gülcan Büber (41) idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kazanın ardından alev alan Uysal'a ait otomobildeki yangın, çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Sibel (41), Arda (15) ve Eda Uysal (10) ile Ömürcan (46) ve Muhammed Bozyiğit (8) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Demirci Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Demirci Kaymakamı Fatih Bayram ile Belediye Başkanı Erkan Kara, kaza yerinde yaralıların durumuyla ilgili bilgi aldı.

Kazanın Uysal'ın hatalı sollama yapması sonucu meydana geldiği öne sürüldü.

Kaynak: AA / Nurullah Kalay - Güncel
