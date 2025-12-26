Haberler

Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Manisa'nın Demirci ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kazada yaşamını yitirenlerin Kapucu ailesinden olduğu öğrenildi.

Manisa'nın Demirci ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Demirci-Selendi kara yolunda Soner Kapucu'nun kullandığı 64 AU 105 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Mustafa Dülger'in idaresindeki 06 EUV 371 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, 64 AU 105 plakalı otomobilin sürücüsü Soner Kapucu ile araçta bulunan Mehmet Kapucu, olay yerinde hayatını kaybetti.

Aynı araçta bulunan 8 yaşındaki Mehmet Kapucu da ağır yaralı halde götürüldüğü Demirci Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer otomobilin sürücüsü Mustafa Dülger ise kazada yaralanarak Demirci Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kapucu ailesinin, Demirci Açık Ceza İnfaz Kurumundan tahliye edilen yakınlarını almaya gittikleri sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.

