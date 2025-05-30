Demirci'de Görüntü Kirliliği Ortadan Kaldırıldı: Yeni Yapay Şelale ve Yaşam Alanı

Demirci'de Görüntü Kirliliği Ortadan Kaldırıldı: Yeni Yapay Şelale ve Yaşam Alanı
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Manisa'nın Demirci ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda görüntü kirliliği oluşturan bir alan, yapay şelale ve yaşam alanına dönüştürüldü. Yeni düzenlemeler ile yürüyüş yolları, seyir terasları ve peyzaj çalışmaları yapıldı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde görüntü kirliliği oluşturan alan yürütülen çalışmalarla yapay şelale ve yaşam alanına dönüştürüldü.

Şehreküstü Mahallesi Kayabaşı mevkisinde yaklaşık 2 bin metrekarelik alanın düzenlenmesi için geçen ay başlatılan çalışmalar tamamlandı.

Alana yapay şelale dekorasyonu, yürüyüş yolları, seyir terasları, çiçeklendirme, dekoratif ışıklandırma ve peyzaj çalışması yapıldı.

Şelalenin yamaçları ahşap dekoratif ağaçlarla güzelleştirilirken, yürüyüş yolları ile de ailelerin akşamları vakit geçirebileceği özel bir yaşam alanı olarak hazırlandı.

Gece aydınlatmasıyla da desteklenen yapay şelale, su sisteminin devreye alınması ile hizmete sunuldu.

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, yaptığı açıklamada şehirde daha önce kötü görüntü oluşturan alanı estetik bir görüntüye kavuşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Vatandaşlarımız özellikle yaz akşamlarında aileleri birlikte burada keyifli vakit geçirebileceği bir yaşam alanı hazırladık. Yapay şelaleyi ilçemizin hizmetine sunarak, yıllardır kötü bir görünüme son verirken, Demirci'ye yeni bir cazibe alanı kazandırdık." dedi.

Kaynak: AA / Nurullah Kalay - Güncel
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