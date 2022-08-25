DEMİR KORKULUĞA SIKIŞAN KÖPEK KURTARILDI; O ANLAR KAMERADA Güncel Haberler BİNGÖL'de sulama kanalındaki demir korkuluğa sıkışan köpek, işletmeci Sedat Korkut'un müdahalesiyle kurtarıldı. BİNGÖL'de sulama kanalındaki demir korkuluğa sıkışan köpek, işletmeci Sedat Korkut'un müdahalesiyle kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Ilıcalar beldesinde çay bahçesi işleten Sedat Korkut, arka taraftaki sulama kanalından gelen köpek seslerini duydu. Sesin geldiği yöne doğru giden Korkut, kanalın önündeki demir korkuluğa sıkışan köpeği fark etti. Köpeği önce sakinleştiren Korkut, daha sonra demir korkuluktan çıkardı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görünür bir sıkıntısı sağlık sorunu olmayan köpek salıverildi.(DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Ilıcalar Korkut Güncel Haberler

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